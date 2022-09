Vilvoordse bakkerij pakt uit met Remco-chocoladekoek

De zege van onze nieuwe wereldkampioen Remco Evenepoel wakkert bij heel wat mensen blijkbaar de creativiteit aan. Want na de rode Vuelta-éclairs in Dilbeek zijn er nu de Remco-regenboogkoeken. Ze zijn gemaakt in de Vilvoordse bakkerij Dias.

De ongelooflijke prestatie van de ket van Schepdaal maakte indruk op bakkers Sergio Dias en Guido Devillé. “Wat Remco deed, was uitmuntend. En dat willen we gepast vieren”, klinkt het bij de bakker. In totaal zullen Sergio en Guido meer dan 400 regenboogkoeken maken. Zondag, op de grote Remco-dag met huldigingen in Dilbeek en Brussel, zullen ze beschikbaar zijn in de bakkerij. “Het is ook de bedoeling dat we bij Remco thuis gaan en een doosje gaan leveren om de zondag zijn ontbijt te kunnen starten met een regenboogchocoladekoek”, aldus Guido Devillé.