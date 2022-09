Vlaanderen wil kinderen meer laten bewegen. Het lanceert daarom de campagne ‘Wie sport, die wint’. De campagne werd op gang geschoten in gemeentelijke basisschool De Wondertuin in Wemmel.

Vlaanderen wil kinderen meer laten bewegen in en rond de school: "Wie sport, die wint"

Vlaamse kinderen en jongeren sporten en bewegen véél te weinig. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 80% van de schoolgaande jeugd de beweegnorm niet haalt. Het advies is dat jongeren tussen 6 en 17 jaar een uur matig tot intensief sporten per dag. Daarom is het noodzakelijk om hen te prikkelen om meer te sporten. Daarom lanceren MOEV en Sport Vlaanderen de campagne ‘Wie sport, die wint’.

“Winnen met sport is zoveel meer dan alleen een wedstrijd winnen. Je kan er je lichamelijke conditie mee op peil houden, maar het is ook de ideale manier om vrienden te maken, om leerstof te verwerken en om het hoofd leeg te maken. Sporten op school is voor velen een opstap om ook na de schooluren een sportclub op te zoeken”, zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts.

Bij de campagne hoort ook een lied. Daarvoor werd beroep gedaan op Metejoor. “Als voormalig leerkracht lichamelijke opvoeding besef ik als geen ander het belang van sport en beweging voor kinderen en jongeren. Ik heb dan ook geen seconde getwijfeld om mijn schouders mee onder deze campagne te zetten”, aldus de Vlaamse zanger.