Weyts test nieuw gravelparcours van De Gordel

Minister van Vlaamse Rand en Sport Ben Weyts stelde vanochtend het gloednieuwe gravelparcours van De Gordel voor en testte het meteen ook zelf uit. Deelnemers vertrekken op zondag 3 september vanuit Kamp Kwadraat in Overijse en kunnen kiezen uit twee afstanden: 52 of 77 kilometer. “De fiets zit in het DNA van Vlaanderen”, zegt Vlaams minister Ben Weyts. “Volgend jaar is Vlaams-Brabant met start in Leuven en aankomst in Halle bovendien het decor van het 3de wereldkampioenschap gravel. Met dit nieuwe gordelparcours kijken we alvast vooruit.” Meer info en het hele programma van De Gordel vind je hier.