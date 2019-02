‘Boekhoudkundige trucs voor groen in de rand’

Volgens Vlaams Parlementslid Elke Wouters (N-VA) uit Grimbergen is er in werkelijkheid veel minder extra groen gerealiseerd in de Vlaamse Rand dan het kabinet Leefmilieu wil laten uitschijnen. Wouters spreekt van ‘boekhoudkundige trucs’ om het plaatje op te smukken.

In het regeerakkoord van de Vlaamse Regering werd opgenomen dat er tegen het einde van deze legislatuur 1.000 hectare aan bijkomend toegankelijk groen in de Vlaamse Rand moest gecreëerd worden. Vlaams Parlementslid Elke Wouters (N-VA) vroeg de cijfers op bij het kabinet van de Minister van Leefmilieu en stelt zich vragen.

“Er zijn duidelijk boekhoudkundige trucs gebruikt om te laten uitschijnen dat er veel meer bijkomend groen gecreëerd is dan in werkelijkheid het geval is. Heel wat ‘nieuwe’ gebieden waren in feite al groen én toegankelijk. Zo worden bijvoorbeeld alle domeinen meegeteld waar een zanderig padje werd heraangelegd of waar bewegwijzering werd geplaatst. Deze gebieden waren uiteraard voordien ook al toegankelijk groen. Bovendien worden nu ook landinrichtingsprojecten meegerekend die niet zorgen voor groen, maar wel voor open ruimte. Ik vrees dat er veel minder gerealiseerd is dan men wil laten uitschijnen.”

Wouters vroeg om een duidelijke stand van zaken rond de realisatie van de 1.000 hectare extra groen, maar kreeg die naar eigen zeggen niet.