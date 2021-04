‘Grootste wegenwerken ooit’ in Kapelle-op-den-Bos van start

In Kapelle-op-den-Bos zijn de voorbereidende werken gestart voor wat ze ‘de grootste wegenwerken ooit in de gemeente’ noemen. Over een lengte van meer dan 2 kilometer wordt de Molenstraat tussen Nieuwenrode en het centrum van Kapelle-op-den-Bos heraangelegd. De werken duren tot midden 2023 en kosten bijna vijf miljoen euro.

De komende maanden worden de nutsleidingen vernieuwd. “Zo’n grote wegenwerken hebben we in onze gemeente lang niet gehad”, zegt schepen van Openbare Werken Geert Van de Voorde (N-VA). “Er moet nog een aannemer aangeduid worden die vanaf augustus effectief zal beginnen aan de heraanleg van het wegdek, de aanleg van een fietspad aan beide zijden, een nieuw gescheiden rioleringsstelsel en buffering van regenwater in een bufferbekken van 2.000 kubieke meter dat dienst zal doen in geval van wateroverlast en aanleg van grachten. Het regenwater zal daardoor ook traag aflopen richting provinciale Birrebeek.”

In de Molenstraat zullen zo’n 150 woningen aangesloten worden op het nieuwe gescheiden rioleringsstelsel. De werken kosten 4,67 miljoen euro, een deel daarvan wordt wel gesubsidieerd. De werken moeten midden 2023 klaar zijn en zullen in vier fases verlopen. “De werken worden opgesplitst om de omleidingen mogelijk te maken. Het zal op sommige momenten echt wel voor heel wat hinder op de weg zorgen, maar we moeten hierdoor”, zegt schepen van Mobiliteit Hilde De Keersmaeker (N-VA).