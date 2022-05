‘Horst Arts & Music’-festival wint Vlaamse Cultuurprijs

Bij de uitreiking van de Ultimas, ofwel de Vlaamse Cultuurprijzen, in Antwerpen won het ‘Horst Arts & Music’-festival in de categorie Architectuur en Toegepaste Kunsten. Het festival vindt plaats in Vilvoorde op de verlaten militaire Asiat-site.

Horst staat bekend als dancefestival, maar het zet in op een multidisciplinaire aanpak en dat bekoorde de jury: “Horst Arts & Music is een kunst- en muziekfestival waarin architectuur, maar ook design, stedenbouw en zelfs mode een belangrijke rol spelen. Sinds de oprichting in 2014 getuigt dit festival van een vernieuwende conceptuele aanpak die sterk geënt is op het samenbrengen, doen samenwerken en laten versmelten van verschillende disciplines.”