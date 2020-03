“Blijf rustig en volg de maatregelen van de overheid op”

We moeten ons voorbereiden op iets wat de Belgische bevolking nog nooit heeft meegemaakt. Dat zegt diensthoofd spoedgevallen Tom Schmitz van het AZ Jan Portaels in Vilvoorde. Rustig blijven en de maatregelen van de overheid strikt opvolgen is dé boodschap.

Het coronavirus rukt op in ons land. Het aantal besmettingen staat officieel op 1.058. Vooral het aantal patënten in ziekenhuizen stijgt snel. Dokters en verplegers staan de komende weken in de frontlijn. “Het is vooral belangrijk dat mensen nu snappen dat ze moeten binnen blijven, dat ze die isolatiemaatregelen moeten toepassen, handhygiëne, hoesthygiëne en zeker als ze ziek zijn eerst via de huisarts hulp zoeken”, zegt Tom Schmitz, diensthoofd Spoedgevallen van het AZ Jan Portaels Vilvoorde. “De meeste mensen kunnen thuis de eerste dagen uitzieken. Als het aanhoudt of verergert, neem dan contact op met de huisarts. Pas in tweede lijn naar de spoedgevallen komen zou ons enorm helpen. Want de ziekenhuizen mogen niet dichtslibben. Daarvoor zijn op termijn misschien nog strengere overheidsmaatregelen nodig.”

Alle ziekenhuizen bereiden zich zo goed mogelijk voor. Maar niet alleen zij, wij allemaal zullen het land door de coronacrisis moeten sleuren. “We hebben de Wereldoorlogen meegemaakt, we hebben 22 maart meegemaakt”, zegt Schmitz. “We hebben wel één en ander meegemaakt in België. We moeten er niet te veel schrik voor hebben. Maar we zijn ons collectief aan het voorbereiden op iets dat we nog niet hebben meegemaakt in de geschiedenis van België: een pandemie. Dat is een uitdaging voor de medische wereld, maar voor iedere mens in België is het blijkbaar ook een uitdaging om thuis te blijven.”