“Brandstichtingen moeten stoppen”

Liefst drie brandstichtingen waren er in de nacht van zaterdag op zondag op het schooldomein 'Hoek' en aanpalend gemeentelijk domein aan de Desmedtstraat in Zaventem. Ook een gemeentecontainer werd in brand gestoken. Waarnemend burgemeester Philips hoopt dat de politie de daders snel kan vatten.

In de nacht van zaterdag op zondag rond 3 uur werd er brand vastgesteld in de gemeenteschool 'Hoek' in Zaventem. "De Brandweerzone Vlaams-Brabant West stelde twee brandhaarden vast, op twee verschillende plaatsen langs de buitenzijde van het gebouw", zegt schepen van Onderwijs en waarnemend burgemeester Dirk Philips (Open Vld). "Aan de refter was een raam gebroken door de hitte. Het gaat zeer duidelijk om brandstichting. Ook werd er een derde vuurhaard ontdekt in een container van de gemeente aanpalend aan het schooldomein. Het vuur heeft voornamelijk de buitenzijde van het gebouw getroffen, waardoor de gevelplaten werden getroffen en de isolatie is beginnen branden. De brandweer heeft de vuurhaarden vlug kunnen blussen."

Wel hing er zondag nog een hevige brandgeur binnen in de school. Philips: "Een deel van de buitenzijde onder de overkapping van het gebouw is zwartgeblakerd door roet. Dat geeft reuk binnen. Ook beneden is er roetafslag op de muren en plafond buiten, maar raakte het ook binnen. Toch kan de school openen." "Gelukkig hebben we een heel sterk team en konden we rekenen op vele helpende handen om te kuisen", vult directrice Ade Dehandschutter aan. "We hebben met een dertigtal mensen, leerkrachten en vrijwilligers, de hele zondag gekuist. De school kan opengaan. Daar zijn we heel blij om."

Over de daders van de brandstichting is nog niets bekend. Philips: "De recherche van de politiezone Zaventem is een onderzoek gestart en zal de komende dagen communiceren. Ik hoop dat de daders worden gevonden. De brandstichting aan de gemeentecontainer zal allicht ook met de brandstichting aan de school te maken hebben. We hopen zo snel mogelijk op een doorbraak. Dit moet echt stoppen."