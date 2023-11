“Duizenden GAS-boetes binnen trajectcontroles in Meise zijn betwistbaar”

Duizenden GAS-boetes die in de trajectcontroles in Meise zijn uitgeschreven, zijn betwistbaar. Dat zegt gemeenteraadslid -en advocaat- Roel Anciaux (Samen Anders), die klacht indiende bij de gouverneur. Die raadt Meise aan om “omwille van de rechtszekerheid” een gemeenteraadsbeslissing te nemen.

Sinds 1 april 2023 zijn er trajectcontroles ingevoerd in de drie gemeenten van de politiezone Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise (KLM). Gemeenteraadslid Roel Anciaux (Samen Anders) uit Meise diende klacht in bij de provinciegouverneur. “Het contract, dat de gemeente aanging met de privéfirma voor de trajectcontroles, is goedgekeurd door het schepencollege, maar niet door de gemeenteraad”, zegt Anciaux.

“Omwille van die reden vernietigde de gouverneur eerder al het contract van de trajectcontroles in Tremelo. In Meise was de termijn om toezicht uit te oefenen door de gouverneur op dat contract, echter verstreken. Daardoor is het contract in Meise niet vernietigd. Maar je blijft wel zitten met een contract dat eigenlijk onrechtmatig is aangegaan. De gemeente moet van de gouverneur haar huiswerk opnieuw maken en een nieuw contract met de firma laten goedkeuren door de gemeenteraad.”

“De boetes, die op basis van het huidige -onrechtmatige- contract werden uitgeschreven, zijn betwistbaar”, gaat Anciaux verder. “Iedereen die tussen nu en wanneer er een nieuw contract op de gemeenteraad wordt goedgekeurd, toch een GAS-boete zou krijgen in een trajectcontrole in Meise, heeft volgens mij absoluut een reden om bezwaar in te dienen.”

“Ook wie al zo’n boete betaalde, zou een terugbetaling kunnen eisen, op basis van het feit dat er een zogenaamde onverschuldigde betaling gebeurde. In Meise waren er tijdens de eerste maanden al meer dan 16.000 overtredingen binnen de trajectcontroles. Die GAS-boetes kunnen allemaal worden betwist. Dat is hallucinant. Wij hadden de gemeente al gewaarschuwd, dat zo’n materie eerst de gemeenteraad moet passeren. Nu zit het bestuur op de blaren.”

“Wel rechtsgeldig”

“De boetes zijn, volgens de informatie die wij via de diensten van de gouverneur kregen, wel rechtsgeldig”, reageert burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA) van Meise. “Wel gaan we de overeenkomst voor de trajectcontroles op de gemeenteraad in december laten goedkeuren.”

Ook Kapelle-op-den-Bos en Londerzeel zullen zo’n overeenkomst door hun gemeenteraden laten goedkeuren, zo bevestigen burgemeester Renaat Huysmans (N-VA) van Kapelle-op-den-Bos en Conny Moons (LWD) van Londerzeel. Beide burgemeesters zeggen ook “dat de boetes wel wettig en invorderbaar zijn.”