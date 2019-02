“Kostbare tijd verloren bij ongeval in Rode”

Bij het dodelijke ongeval van vrijdagnacht in Sint-Genesius-Rode had de noodcentrale sneller de Brusselse brandweer moeten oproepen in de plaats van brandweerzone Brabant-West. Dat zegt de Brusselse brandweer. Twee meisjes kwamen om het leven bij een ongeval met hun brommobiel. Twee andere raakten zwaargewond.

Aan de kruising van de Lindelaan met de Waterloosesteenweg in Sint-Genesius- kwamen vrijdagnacht twee jonge vrouwen om het leven. Twee andere meisjes die in de koffer zaten overleefden het ongeval wel. Maar zaten lang gekneld in het wrak. Té lang zegt Eric Labourdette van de Brusselse brandweer aan BRUZZ. Volgens hem wachtte de noodcentrale te lang met het verwittigen van de Brusselse brandweer. Het ongeval gebeurde om 01:05 in Sint-Genesius Rode. De noodcentrale stuurt na een oproep ziekenwagens ter plaatse. De brandweer van Halle krijgt om 01:18 een oproep. De brandweer van Brussel, met een voorpost op slechts vijf kilometer van het ongeval om 01:22. Volgens Eric Labourdette is de noodcentrale zwaar in de fout gegaan door te wachten. De directie van noodcentrale 112 is bezig met de analyse van de oproepen en reageert nu nog niet.