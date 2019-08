“Maar plaats voor één nieuwe gascentrale in Vilvoorde”

Er is in Vilvoorde maar plaats voor één nieuwe gascentrale. Dat bevestigt burgemeester Hans Bonte. Het Luxemburgse bedrijf BTK wil in ons vier gascentrales neerpoten. Oorspronkelijk waren er twee gepland in Vilvoorde, maar dat is technisch niet haalbaar. Rond het dossier blijft het bovendien opvallend stil.

Midden mei werd aangekondigd dat BTK maar liefst 2,5 miljard euro investeert in de bouw van vier nieuwe gascentrales in ons land. Die zijn belangrijk voor de energiebevoorrading in ons land. “Twee daarvan zouden aanvankelijk in Vilvoorde komen”, zegt burgemeester Hans Bonte. “Maar uit studies blijkt dat er op de site maar plaats is voor één nieuwe gascentrale.”

Die gascentrale zou komen op de site waar nu de stoomcentrale staat. Die is sinds 2017 in handen van het Bulgaarse Energy Market. "Uit recent contact met de Bulgaarse eigenaar blijkt dat er door de strategische ligging van Vilvoorde nog anderen interesse hebben om hier een gascentrale te bouwen. Met de eerdere geïnteresseerden, BTK, heb ik net als met SUEZ enkele maanden geleden contact gehad. Sindsdien heb ik niets meer van hen gehoord", zegt Bonte.

BTK meldde begin mei dat Qatargas het project mee zou financieren, maar die ontkende dat niet veel later. Ook de FOD Economie, dat instaat voor het leveren van de vergunningen, bevestigt dat het voorlopig windstil is rond het project. "Er is voor de site in Vilvoorde nog eenmaal een contact geweest. Een formele vergunningsaanvraag is nog niet ingediend. Ik heb niet de indruk dat het dossier dood is, maar er is evenmin vooruitgang geboekt", zegt woordvoerster van FOD Economie Chantal De Pauw.