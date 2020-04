0 vastgestelde coronagevallen in Bever: hoe komt dat?

Geen enkele corona-vaststelling dus tot nog toe in het landelijke Bever. De burgemeester heeft er zo z’n eigen verklaringen voor. “We hebben een oppervlakte van 2000 hectaren en iets meer dan 2000 inwoners”, zegt burgervader Dirk Willem. “Dus iedere inwoner heeft bij wijze van spreken een hectare. In de plaats van anderhalve meter social distancing is het 100 meter. En nog iets: veel mensen werken hier in de tuin, zijn landbouwer, of hebben paarden. Daardoor wassen ze vaak hun handen. En dat is natuurlijk belangrijk.” Bever is dus goed bezig, maar er volgen volgens Willem nog belangrijke weken. “Ik zie corona als de Ronde van Frankrijk. We hebben de Alpen op- en afgereden. We zijn nu bezig met de Pyreneeën. Maar de aankomst ligt in Parijs en daar zijn we nog niet.”

