1 lek per week in Wemmelse waterleiding

Gemiddeld één keer per week is er een lek in een Wemmelse waterleiding. Maar dat aantal zal dalen, want er worden dankzij de overstap naar watermaatschappij Farys versneld waterleidingen vernieuwd. Al is er met meer dan 100 km waterleiding veel werk.

Deze zomer nog kende het aantal lekken in de waterleiding in Wemmel een piek door de brand in een loods met stro en hooi in Hamme bij Merchtem. De brandweer had op 31 juli namelijk te weinig water en waterdruk in de Lindestraat in Hamme en moest tot in Wemmel overal aan brandkranen een hele dag lang onafgebroken tankwagens vullen. "Die zetten zoveel druk op de waterleiding dat er vier lekken op verschillende plaatsen in Wemmel in één dag zijn geteld", zegt schepen van Grondgebiedszaken Raf De Visscher.

"Ook tijdens een brand vorige week in de Schuyffeleerdreef ontstond een lek in de waterleiding toen de brandweer bluswater uit een hydrant haalde. Dat komt omdat de brandweer natuurlijk zo snel mogelijk zoveel mogelijk water wil aftappen van de brandkraan. De waterleiding heeft een diameter van 11cm, de brandweer benut die volledige capaciteit en dat zet de waterleiding onder druk. Die krijgt te kampen met hevige drukverschillen tijdens het af- en aankoppelen van de brandslang, met dus mogelijke lekken."

Maar in Wemmel zijn de waterleidingen ook sterk verouderd en ontstaan waterlekken lekken meestal 'spontaan'. "De veroudering van de waterleiding is historisch gegroeid", zegt schepen Raf De Visscher. "Tot voor de aansluiting van Wemmel bij watermaatschappij TMVW Vivaqua op 1 januari 2018 werd er nauwelijks geïnvesteerd in onze waterleidingen. Logisch, want de factuur kwam telkens bij de gemeente terecht. Zo heeft de gemeente bij de heraanleg van de Rassel in 2016 nog zelf de vernieuwing van de waterleiding gefinancierd. Maar Wemmel telt meer dan 100 km aan waterleidingen. En dus is er heel veel werk aan de winkel." De gemeente wil de verouderde waterleidingen vervangen, maar kan dat niet in één keer doen. De Visscher: "Dankzij de overstap van de gemeente naar watermaatschappij TMVW Farys, beschikken we binnen die maatschappij over een bepaald budget om waterleidingen te vernieuwen. Dat doen we nu stelselmatig, telkens bij de heraanleg van straten en voetpaden."