1 woonzorgcentrum in de regio op 'zwarte lijst' van Agentschap Zorg en Gezondheid

In woonzorgcentrum Avondvrede aan de Alsembergsesteenweg in Linkebeek kunnen 58 bewoners terecht, overwegend zwaar zorgbehoevenden. Avondvrede is één van de 13 woonzorgcentra die het Agentschap Zorg en Gezondheid op een zwarte lijst plaatste. In bijna alle geviseerde rusthuizen stelde de inspectie een tekort aan personeel vast, in sommige gevallen was er ook sprake van gebrekkige wondzorg of slechte opvolging van de medicatie. Concreet voor woonzorgcentrum Avondvrede zegt de inspectie dat de sfeer tijdens de maaltijden hectisch is. In te verleden moesten personeelsleden te veel zorgbehoevenden tegelijkertijd eten geven. De bewoners klagen ook dat ze pas laat worden geholpen als ze bellen om hulp. Het Agentschap Zorg en Gezondheid beraadt zich over boetes voor de rusthuizen. In het slechtste geval kan een woonzorgcentrum zelfs verplicht worden gesloten.