12 bedrijven op site afgebrande Lotus Bakeries-fabriek

Op de voormalige site van de Lotus Fabriek in Wolvertem, bij Meise, komen twaalf nieuwe bedrijven. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Het bedrijventerrein dat er wordt aangelegd, is bijna volledig volzet.

Meer dan drie jaar geleden verwoestte een zware bedrijfsbrand de fabriek van Lotus Bakeries in Wolvertem. De koekjesfabrikant besliste al snel om de fabriek niet herop te bouwen. Resolve kocht de gronden aan en vormde de site om tot KMO-zone. Daar kunnen straks 12 bedrijven terecht. Op één na alle units van de bedrijvenzone zijn intussen verkocht.

Vooral lokale handelaars zullen er zich vestigen. Het gaat onder meer om meubelmaker Blauwberg uit Meise, Banden en Carrosserie Seghers uit Nieuwenrode en Geberit, een specialist in sanitair uit Machelen. De eerste winkels zouden er binnen zes maanden al kunnen openene, ten laatste in het najaar van 2019 moeten alle bedrijven actief zijn in de nieuwe KMO-zone.

De werken op het 1,6 hectare grote terrein zijn intussen al gestart. De units zijn van verschillende grootte, gaande van 160 m² tot 500 m². De ontsluiting van de KMO-zone gebeurt via de Ossegemstraat, net zoals bij de Lotus-fabriek.