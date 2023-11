13 jaar na overstromingen in Zennevallei: "Risico nog niet geweken"

Grote delen van West-Vlaanderen staan al dagen blank. De Zennevallei blijft voorlopig gespaard. En dat in tegenstelling tot in 2010, toen het kanaal buiten haar oevers trad. Sindsdien zijn er heel wat werken uitgevoerd, maar is het risico op overstromingen er nog altijd. En dus moet er nog sneller geschakeld worden. Dat concluderen waterprofessionals die dertien jaar na de feiten een stand van zaken opmaken.

In 2010 breken de dijken van het kanaal Brussel-Charleroi. Wijken lopen onder, mensen worden geëvacueerd en de materiële schade is immens. Wachtbekkens, overstromingsgebieden, nieuwe sluizen: tal van maatregelen zijn genomen. Maar er moet nog meer onthard worden, nog meer water opgevangen worden en het tempo van infrastructuurwerken moet omhoog. Want het risico op grote overstromingen is nog niet geweken. Dat concluderen 130 waterprofessionals tijdens een conferentie in Tubeke. Daarvoor is samenwerking tussen de gewesten cruciaal. Dat zeiden de professionals twee weken geleden ook al tijdens terreinbezoeken in Halle.