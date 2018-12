De 15-jarige jongen die betrokken was bij de vechtpartij in het Oost-Vlaamse Lebbeke waarbij een man zwaargewond geraakte, zit vast voor poging tot doodslag. Dat schrijft Het Nieuwsblad. De andere twee verdachten zijn vrijgelaten onder voorwaarden.

Een 26-jarige man kreeg woensdag in Lebbeke een aantal rake klappen en vocht twee dagen voor z’n leven. Volgens Het Nieuwsblad is de man intussen buiten levensgevaar. De politie pakte na de vechtpartij drie minderjarigen op, onder wie een 15-jarige jongen uit Opwijk. Die laatste werd door de jeugdrechter in Brussel in de gesloten instelling van Everberg geplaatst voor poging tot doodslag. De andere twee verdachten zijn vrij onder voorwaarden.