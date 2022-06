150 jaar Bergse fanfare De Toonkunst: "Onze muzikanten zijn levende reclame"

Volgens de archieven begint het verhaal van de Koninklijke Fanfare De Toonkunst in 1870, op de laatste woensdag van februari in herberg ‘In den Dromedaris’ in Berg. De Toonkunst stelde zich tot doel om ‘de Bergenaren te beschaven, hun bestaan te veraangenamen en voor de vooruitgang van de gemeente zorgen.” We gaan ervan uit dat die doelstellingen allemaal moeiteloos behaald zijn … Feit is dat De Toonkunst na 150 jaar plus 2 nog altijd een bloeiende vereniging is. “Het geheim is vooral een goed bestuur dat de boel draaiende houdt en natuurlijk de muzikanten die levende reclame zijn voor de vereniging”, zegt Jef Rahier van De Toonkunst.

Fanfares en harmonieorkesten die door de straten trekken van café naar café behoren stilaan tot de folklore. De meeste muziekmaatschappijen repeteren hard om mooie, muzikaal gevarieerde concerten te brengen en dat geldt ook voor De Toonkunst. De apotheose van het jubileumjaar van De Toonkunst vindt plaats op 15 oktober en dat wordt een bijzonder editie van het jaarlijkse ‘Berg in concert’. “Dit jaar begeleiden we als concertband Connie, Hannelore én Gunther Neefs. Het voor de familie Neefs ook de eerste keer dat ze alle drie samen optreden tijdens één concertavond en daar zijn ze heel blij mee.” Meer informatie over Berg in concert met de familie Neefs vind je op de website van De Toonkunst.