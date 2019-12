150 studenten baten week lang hotel uit

150 studenten van de opleiding Hotelmanagement van de Erasmushogeschool Brussel hebben sinds vorige week vrijdag de uitbating van het Crowne Plaza Brussels Airport hotel in handen. Het project moet eerste, tweede- en derdejaarsstudenten een realistische kijk te geven op de werkomgeving in een hotel.

De studenten nemen een week lang verschillende taken op zich: van het inchecken van de gasten tot het runnen van het housekeeping departement. Laatstejaarsstudenten proeven ook van managementfuncties, het profiel waaraan ze beantwoorden nadat ze hun diploma hebben behaald. "Het is de kers op de taart van hun opleiding. De opbouw van onze bachelor, de levensechte hotelsimulaties en stevige focus op kwalitatieve stages in binnen- en buitenland komen samen in dit ambitieus hotel takeover-project", zegt Sarah De Ridder, opleidingshoofd Hotelmanagement.

Crowne Plaza gaat graag mee in het verhaal. Het hotel in Diegem beklemtoont dat het een aantrekkelijke werkgever wil zijn voor aanstormend talent. “Wij zijn ontzettend trots om deel uit te maken van dit project. Als werkgever is het belangrijk om de studenten een goed beeld te geven over het reilen en zeilen in een hotel. Het is een opportuniteit voor ons om onze passie en ervaring met de toekomstige hoteliers te delen," zegt Najib Arayer, General Manager van Crowne Plaza Brussels Airport.

Foto: Erasmushogeschool