156 leerlingen nog niet zeker van plek in secundaire school

Het Centraal Aanmeldingsregister werd voor het eerst in Grimbergen, Machelen en Vilvoorde ook gebruikt voor het eerste jaar secundair onderwijs. 84% van de leerlingen heeft een plek gekregen in één van de scholen die de ouders hebben opgegeven. 79% van de leerlingen is toegewezen aan hun 1ste schoolvoorjeur.

Maar voor 156 leerlingen is het nog bang afwachten. Wie geen toewijzing kreeg, kan alles opvolgen via de website www.naarschoolinregiovilvoorde.be. Hoeveel vrije plaatsen er exact na de inschrijvingen nog zijn in de regio Grimbergen-Vilvoorde-Machelen, zal ten laatste op 27 mei via www.naarschoolinregiovilvoorde.be worden meegedeeld.

Wie dan nog wilt inschrijven in een school, kan vanaf 28 mei rechtstreeks naar de school gaan om de inschrijving te realiseren.