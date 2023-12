16-jarig meisje uit Kampenhout hangt 4 kilometer buiten aan lijnbus

Een 16-jarig meisje uit Kampenhout is bij het opstappen op een bus van De Lijn naar haar school in Keerbergen vanmorgen vast komen te zitten tussen de deur van het voertuig. Ze hing maar liefst 4 kilometer lang aan de buitenkant van de bus zonder dat de chauffeur doorhad wat er gaande was. De ouders van het meisje dienden een klacht in.

De schoolbus naar Keerbergen zit elke ochtend overval. Op beelden die online viraal gaan, is te horen hoe mensen de chauffeur aanmanen om te stoppen. De Lijn voert een onderzoek naar de feiten, maar wellicht hoorde de chauffeur de passagiers niet en had hij geen idee wat er aan de hand was. Het meisje raakte, op blauwe plekken en schrik voor het nemen van een bus, niet ernstig gewond. De Lijn gaat in overleg met burgemeester Learts van Kampenhout om te bekijken of het busvervoer tijdens de spits moet worden opgedreven om overvolle bussen te vermijden.