19-jarige die wereld rondvliegt al drie weken aan de grond in Alaska

Eind september landde Zara Rutherford met haar vliegtuigje in Nome, een stad in het oosten van de Amerikaanse staat Alaska. Van daaruit was het de bedoeling om via Rusland richting Japan te vliegen. Maar omdat de 19-jarige pilote uit Sint-Genesius-Rode vertraging opliep, was haar Russisch visum verlopen en mocht ze het land niet binnen. Haar team bracht dat euvel intussen in orde, maar ook het weer is een spelbreker. Daardoor staat Zara intussen al bijna drie weken aan de grond. “Afgelopen zondag hoopten we op te stijgen, maar Zara had te veel twijfels met het weer”, laat haar team vanuit Nome weten. “Het is wachten op de weergoden totdat ze haar tocht kan voortzetten."

De volgende halte is Anadyr in Rusland. "Nu de winter is begonnen zijn het de weersomstandigheden die zullen bepalen wanneer Zara opnieuw opstijgt", aldus haar team. Als Zara één van de dagen haar solovlucht kan voortzetten, zou ze begin december terug in België landen.