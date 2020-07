19-jarige jongen sterft na val uit raam

In Dilbeek is dit weekend een jongen van 19 uit Roosdaal overleden na een val uit een raam van een woning. De jongeman was leider bij Chiro Iris uit Dilbeek. De Chirogroep was op kamp op het ogenblik van de feiten, het kamp werd meteen stopgezet.

De feiten deden zich voor in een woning aan de Levoldlaan. Na een feestje viel een jongen van 19 vanop een hoogte van acht meter uit een raam. De feiten speelden zich vrijdagnacht af, de jongeman werd pas zaterdagmiddag gevonden. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar de jongen overleefde de val niet. Volgens het parket van Halle-Vilvoorde gaat het om een tragisch ongeval en is er zeker geen kwaad opzet in het spel en is er ook geen sprake van zelfdoding. De tiener was leider bij Chirogroep Iris uit Dilbeek die net op kamp was in Spa. Het kamp werd meteen stopgezet toen ze het vreselijke nieuws vernamen.

“Er stonden nog zoveel momenten voor de boeg dat we samen gingen beleven. Je blijft voor altijd in ons hart en we zullen je nooit vergeten. Schotel ze daarboven voldoende met je humor en speels gelach”, haalt Chiro Iris in een hartverscheurende post op sociale media herinneringen op aan de overleden leider. “Het is een groot verlies voor onze Chiro. We zoeken veel steun bij elkaar en samen komen we door deze moeilijke helse periode. Houd jullie sterk allemaal, bij vragen of een gesprek kunnen jullie altijd bij ons terecht.”