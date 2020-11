200 banen bedreigd bij IBM

Bij technologiebedrijf IBM staan 200 banen op de tocht. Dat zegt de christelijke vakbond. Het gaat om ongeveer 1 op de 5 banen in ons land. Het hoofdkwartier van IBM in ons land ligt op de grens van Haren en Machelen.

Eind vorige week kondigde het management van IBM aan wereldwijd een herstructurering door te voeren. In België zijn 1 op de 5 jobs bedeigd. “Die intentie choqueert omdat volgens de oude en de nieuwe CEO ‘alles goed gaat’ en de bonussen zich opstapelen”, aldus de christelijke vakbond. “Het zal aan de directie zijn hem uit te leggen tijdens de informatie- en consultatiefase zoals voorzien in de procedure van de wet-Renault.”

De vakbonden vragen een akkoord over werkzekerheid. Al van na de vorige afvloeiingsronde – in maart van dit jaar – dringen ze daar op aan. Toen moesten 70 werknemers het bedrijf verlaten. “Dat was toen absoluut niet aan de orde volgens de directie. In België was er geen probleem op vlak van werkzekerheid. Hoe dat te rijmen valt met de 200 werknemers die nu zouden moeten vertrekken, krijg je ons niet uitgelegd”, besluit de christelijke vakbond.