22 coronaboetes op trouwfeest in Strombeek-Bever

De lokale politie van Grimbergen legde zaterdagnamiddag rond 14u30 een huwelijksfeest stil in een woning in de Kasteelstraat. “Ik had zaterdagmiddag twee huwelijken op de agenda staan”, vertelt burgemeester Chris Selleslagh (Open VLD) “Familie en kennissen van één van die twee echtparen waren niet van plan zich aan de coronamaatregelen te houden. Het huwelijk werd bijgewoond door zes mensen op het gemeentehuis. Maar na de voltrekking van het huwelijk kwamen dus mensen samen om te feesten in een woning in de Kasteelstraat in Strombeek.