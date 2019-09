2,2 miljoen euro voor extra plaatsen in scholen Asse en Dilbeek

Vlaanderen trekt 18 miljoen euro uit voor 1.400 plaatsen in het basis- secundair onderwijs. Ongeveer 2,2 miljoen euro gaat naar onze regio, namelijk naar vier scholen in Asse, Dilbeek en Machelen.

De goedgekeurde projecten liggen verspreid over de meest capaciteitsgevoelige steden en gemeenten in Vlaanderen. 1,75 miljoen euro gaat naar basisschool De Regenboog in Asse. Daar worden zo'n 150 extra plaatsen gecreëerd. Regina Caeli in Dilbeek krijgt 200.000 euro voor 25 nieuwe plaatsen creëert, de Don Bosco-school krijgt net geen 350.000 waarmee het 30 plaatsen extra krijgt. Het gaat in beide scholen om plaatsen in het secundair onderwijs én een verhoging van een eerder toegekend subsidiebedrag. De Windroos in Machelen tot slot 60.000 euro.

"Door het stijgende leerlingenaantal in onze scholen en vooral in het secundair onderwijs, is het nodig dat er extra plaatsen in de klas bijkomen", zegt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. "Daarom steken we nu een tandje bij door 7 nieuwe scholenbouwprojecten te subsidiëren. 23 projecten die al werden goedgekeurd krijgen extra budget."