229 mensen zonder thuis in zone BraVIo

De Koning Boudewijnstichting bracht in een aantal steden en gemeenten de dak-en thuislozen in kaart. In onze regio werden cijfers in de eerstelijnszone BraVio verzameld. Die omvat de stad Vilvoorde en vier omliggende gemeenten. 229 mensen zonder vaste verblijfplaats werden geteld.

De telling werd uitgevoerd door meer dan 30 lokale zorgorganisaties en sociale diensten maar omdat die enkel toegang hebben tot geregistreerde personen wordt het aantal dak- en thuislozen een stuk hoger geschat. Er werden 229 dak- of thuisloze personen geteld in Vilvoorde, Machelen, Kampenhout, Zemst en Steenokerzeel, die samen de Eerstelijnszone BraVio, vormen. Dat is ongeveer twee op de duizend inwoners. “Het is geen fijn cijfer”, zegt Katrien Loos van het Sociaal Huis Vilvoorde. “Als ik het vergelijk met de tellingen die in het verleden in andere steden gebeurd zijn, en met de resultaten van de tellingen die nu ook gebeurd zijn in Kortrijk, Namen en Charlerloi ligt het in de lijn van de verwachtingen. Maar het is en blijft een hoog cijfer.”

Die dak- en thuislozen, de meerderheid volwassen mannen, zijn zeker niet allemaal mensen die op straat leven. Ook wie in een opvangcentrum, of tijdelijk verblijf woont, in een auto’s, tent of garage slaapt of op de sofa slaapt bij vrienden of familie wordt daartoe gerekend. “Het is dus homogene groep. Het gaat van alleenstaande mannen tot koppels, tot koppels met kinderen, alleenstaanden met kinderen, en ook qua leeftijd zien we alle leeftijden terugkomen. Mensen die geboren zijn in België, maar ook mensen met een migratieachtergrond. Dat toont aan dat het echt alle soorten mensen treft.”

In de Eerstelijnszone BraVio weerspiegelt zich de nabijheid van Brussel. De sterkste armoedecijfers zien we vooral in Vilvoorde en Machelen waar er een grote instroom is van kansarme mensen uit de hoofdstad. Maar hier zijn het hulpaanbod en de opvangmogelijkheden voor dak- en thuislozen beperkt. Er moeten vooral meer sociale woningen bij komen. “Alle hens moeten aan dek, met andere gemeenten, met de Vlaamse overheid en met de federale overheid”, zegt Fatima Lamarti, schepen voor Sociaal Beleid in Vilvoorde. “En we hebben extra middelen nodig.”