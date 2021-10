22ste Dag tegen Kanker steekt patiënten en familie hart onder de riem

Bijna alle Vlaamse ziekenhuizen en een aantal zorgorganisaties leggen hun patiënten en cliënten op de Dag tegen Kanker extra in de watten. Ook in onze regio zijn tal van hartverwarmende activiteiten op touw gezet. Zo worden er in het Sint-Mariaziekenhuis in Halle gele lintjes uitgedeeld. In het AZ Jan Portaels in Vilvoorde kunnen patiënten terecht voor een schoonheidsbehandeling, zorgmassage of voedingsadvies.



Een overzicht van alle activiteiten vind je hier.