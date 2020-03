25 jaar RINGtv: de aanslagen van 22 maart 2016

Naar aanleiding van 25 jaar RINGtv duiken we deze week elke dag in ons archief, op zoek naar de markantste gebeurtenissen van de voorbije jaren in onze regio. Vandaag: de aanslagen van 22 maart 2016 op Brussels Airport.

Op 22 maart 2016 pleegden terroristen aanslagen op Brussels Airport in Zaventem en in metrostation Maalbeek in Brussel. Op de luchthaven ontploften twee bommen in de vertrekhal. Later werd nog een niet-ontplofte bom gevonden. In Brussel ontplofte even later een bom in een metrotrein die vanuit station Maalbeek richting Kunst-Wet reed. Bij de aanslagen van 22 maart kwamen meer dan dertig mensen om het leven. Meer dan driehonderd anderen raakten gewond.

Het proces rond de aanslagen wordt pas in september 2021 verwacht.