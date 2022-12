260 reizigers na urenlang wachten geëvacueerd uit defecte Thalys

De trein viel rond 8u30 in panne als gevolg van de vrieskou. Gelukkig bleef de verwarming wel functioneren. Uiteindelijk bleek dat de trein niet meer zou kunnen verder rijden. “Rond 13 uur konden de gedupeerde reizigers overstappen op een andere trein”, zegt burgemeester Veerle Geerinckx, die samen met de gemeentelijk noodplancoördinator de evacuatie mee in goede banen leidde. “De reizigers waren uiteraard wat gefrustreerd over de timing en hun reisplanning die in het honderd was gelopen, maar het bleken toch vooral lieve mensen die vooral opgelucht waren dat ze verder konden. Ik wil ook het knappe werk van de machinist en het treinpersoneel benadrukken die ondanks de kou, de honger en het lange wachten de kalmte bewaarden.”

Volgens Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit zijn de reizigers rechtstreeks kunnen overstappen naar een internationale trein die hen richting Antwerpen en verder Rotterdam bracht. “Rond 15 uur was de lijn helemaal vrij. Er zijn wel nog altijd gevolgsvertragingen voor het internationale treinverkeer. De oorzaak van het defect is een combinatie van een defect aan het materieel mogelijk in combinatie met ijsvorming op de bovenleiding. De defecte Thalys is met behulp van een hulplocomotief teruggesleept naar Vorst.”

Eerder op de dag waren er ook al problemen voor het internationale treinverkeer richting Frankrijk ter hoogte van Beersel. Daar stond sinds 8 uur zowel een Thalys als een TGV stil wegens ijs aan de bovenleiding. “Ze zijn met eigen middelen kunnen vertrekken. Rond 10u50 is het treinverkeer naar Frankrijk hervat.” Op de Thalys zaten 250 reizigers en op de TGV 350.