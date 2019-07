3 Dilbeekse dorpskernen worden zone 30

Het Dilbeekse schepencollege hakte onlangs de knoop door. In de centra van deelgemeentes Itterbeek, Sint-Anna-Pede en Sint-Gertrudis-Pede wordt een maximumsnelheid van 30 km per uur ingevoerd. "Vorig jaar vergrootten we reeds de zone 30 in het centrum van Dilbeek”, zegt schepen Stijn Quaghebeur. “In het kader van het mobiliteitsplan voor het centrum van Groot-Bijgaarden bekijken we momenteel eveneens de uitbreiding van de bestaande zone 30. De invoering van zones 30 gebeurt steeds op een doordachte manier en daar waar het effectief logisch en afdwingbaar is. Het heeft geen zin om te grote zones 30 in te voeren waar deze snelheid niet gehandhaafd kan worden. Een logische snelheid is een gerespecteerde snelheid."