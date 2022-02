3 kilometer nieuwe fietspaden in Zaventem

Het schepencollege had eerder ook al de omgevingsvergunningen verleend. “Dit is de start van de grootste investering in fietspaden ooit in onze gemeente”, zeggen schepenen Bart Dewandeleer (CD&V) en Wim Driesen (Open VLD), bevoegd voor Ruimtelijke Ordening en Openbaar Domein. “Het nieuwe fietspad langs de Wezembeekstraat en de Kennedylaan is ruim 1 kilometer lang en 3 meter breed. Het zal een veilige verbinding vormen tussen de Leuvensesteenweg en de Tramlaan. Op die manier wordt een nieuwe fietsverbinding gecreëerd tussen Zaventem centrum en deelgemeente Sterrebeek. Daarnaast wordt ook het fietspad langs de Tramlaan fors verbreed naar 4 meter, zodat het ook kan dienst doen als officiële fietssnelweg.”

De aanleg van de fietspaden kost 3,5 miljoen euro, maar de gemeente kan rekenen op bijna 3 miljoen euro subsidies vanwege de Vlaamse overheid en de provincie Vlaams-Brabant. Naast de Wezembeekstraat en de Tramlaan werkt de gemeente deze bestuursperiode ook aan een nieuw fietspad langs de Weyveldlaan aan de bedrijvenzone Zaventem-Zuid. Ook dit fietspad is een belangrijke verbinding tussen deelgemeenten Nossegem, Sterrebeek en Zaventem.

Tegelijk komt ook de aanleg van nieuwe fietspaden van De Werkvennootschap op kruissnelheid. “Onlangs werd een nieuwe fietspad langs de E40 in Woluwe aangelegd. Langs de Woluwelaan werd een nieuw fietspad aangelegd tussen Zaventem centrum en Woluwedal. Momenteel wordt ook de nieuwe fietsbrug over de Ring geplaatst.”

Tegelijkertijd investeert Vlaanderen in een nieuwe brug aan de Henneaulaan. Door een samenwerking met BAC werd vorig jaar ook het fietspad S-bocht aangelegd dat de luchthaven verbindt met Zaventem en Nossegem.

“Samen met Vlaanderen, de provincie Vlaams-Brabant en BAC zullen we deze bestuursperiode meer dan 10 kilometer nieuwe fietspaden aangelegd hebben”, zeggen Dewandeleer en Driesen. “Dit is de grootste investering in fietspaden die er ooit in een bestuursperiode is geweest en een heel belangrijk onderdeel van ons Zaventems klimaatplan.”