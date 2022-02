30 miljoen euro voor extra plaatsen in de klas in Vlaamse Rand

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts trekt meer dan 30 miljoen euro uit voor extra plaatsen in de klas. In Halle-Vilvoorde gaat het om 870 plaatsen in het lager onderwijs en 1.800 plaatsen in het secundair onderwijs. “Investeren in onderwijskwaliteit betekent ook investeren in een kwaliteitsvolle plaats voor elk kind”, aldus Weyts.

Over heel Vlaanderen trekt Weyts 180 miljoen euro uit voor extra plaatsen. De middelen worden verdeeld op basis van de nieuwe capaciteitsmonitor, die aantoont waar tegen schooljaar 2027-2028 een plaatstekort verwacht wordt. De conclusie is dat er vooral in het secundair onderwijs extra investeringen nodig zijn. In onze regio wordt daar 21 miljoen euro in geïnvesteerd, in het lager onderwijs bijna 11 miljoen euro. “In het basisonderwijs gaat het onder meer over Vilvoorde, Halle, Dilbeek en Beersel. Ook in het secundair onderwijs verwachten we een plaatstekort in de Vlaamse Rand”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “We zetten alle zeilen bij om extra plaatsen te realiseren.”

Voor het eerst worden ook de noden van het buitengewoon onderwijs in kaart gebracht. Daar wordt bekeken hoe de middelen het best ingezet zullen worden. Dat kan door nieuwe scholen op te richten, bestaande scholen uit te breiden of een aanbod buitengewoon onderwijs te creëren op een campus van het gewoon onderwijs. “Het budget voor 2022 zal prioritair worden ingezet voor extra plaatsen in het buitengewoon onderwijs. Het is de bedoeling om nog voor de zomer de eerste concrete capaciteitsprojecten goed te keuren”, besluit Weyts.