3,5 miljoen euro voor groene gemeenschapscentra

Vorig jaar maakte de Vlaamse regering al eens 1 miljoen euro vrij voor energiebesparende maatregelen in de Boesdaalhoeve (Sint-Genesius-Rode), de Bosuil (Jezus-Eik), de Kam (Wezembeek-Oppem), de Lijsterbes (Kraainem), de Moelie (Linkebeek), de Muse (Drogenbos) en de Zandloper (Wemmel). Nu komt daar dus nog eens 3,5 miljoen euro bovenop uit het Klimaatfonds. “We waken over het groene karakter van de Rand en ook over het groene karakter van de gemeenschapscentra”, zegt Vlaams minister voor de Vlaamse Rand Ben Weyts. “Dankzij deze investeringen kunnen we bovendien besparen op onze elektriciteitsfactuur én onze CO2-uitstoot”, vult Vlaams minister van Natuur Koen Van den Heuvel aan. Met de extra middelen worden in eerste instantie de daken van de gemeenschapscentra geïsoleerd en daarna ook de gevels.