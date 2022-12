350 vluchtelingen hebben kraakpand in Sint-Stevens-Woluwe vrijwillig verlaten

De zowat 350 à 400 vluchtelingen die een kantoorgebouw hadden gekraakt in het Woluwedal in Sint-Stevens-Woluwe zijn tijdig en zonder problemen vertrokken.

Het pand werd een drietal weken geleden gekraakt door vooral Oekraïense en Moldavische vluchtelingen. Daarbij waren ook een honderdtal kinderen en baby’s. De eigenaar van het pand, Intervest Warehouses & Offices, trok daarop naar de vrederechter die hen tot vandaag, vrijdag 9 december, tijd had gegeven om te vertrekken.

Het pand is intussen verlaten, bevestigt burgemeester Ingrid Holemans (Open VLD). “De mensen zijn rustig vertrokken onder het toeziend oog van de politie, die eigenlijk alle dagen is langsgeweest om te kijken hoe het verliep. Vanmorgen vroeg waren er al mensen aan het vertrekken en een uur of twee geleden is de laatste kraker vertrokken. We zijn vervolgens alle verdiepingen gaan controleren en ook de eigenaar is gaan checken hoe zijn eigendom eruit ziet. Zij zijn sowieso van plan om het pand te verbouwen vanaf het voorjaar. Onze politie heeft hen aangeraden om het gebouw nu wel deftig af te sluiten om een herhaling te vermijden.”

Holemans heeft geen zicht op waar de vluchtelingen naartoe zijn getrokken. “Het kan goed zijn dat we ze binnenkort elders tegenkomen”, klinkt het. “Die mensen hebben geen dak boven hun hoofd. Dit is een ellendige situatie. Ik heb hier een heel onaangenaam gevoel bij. Ik heb dat ook zo verwoord in een brief die ik zopas aan de staatssecretaris Nicole De Moor (CD&V) heb gestuurd. Ze had minstens eens met ons kunnen contact opnemen. De verantwoordelijkheid voor deze situatie ligt niet bij de gemeente. Het enige dat wij kunnen doen is de wet respecteren en het vonnis van de vrederechter uitvoeren. Er zou vanuit de federale overheid veel meer mogen gebeuren. Nu is het gewoon: ‘Trek er uw plan mee’.”