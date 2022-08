3WPlus plaatst kinderen met ondersteuningsnood in reguliere vakantieopvang

Voor kinderen met een beperking of extra ondersteuningsnood zijn er niet altijd initiatieven rond vakantieopvang. Daarom begon het team Kinderopvang van 3WPlus samen met MPC Franciscus een proefproject. Zes kinderen met ondersteuningsnood namen deel. Dagelijks kwamen er vier van hen naar de opvang. “Ze sloten aan bij onze oudste leeftijdsgroep en speelden gewoon mee. Als het hen te veel werd, konden ze naar een ruimte om tot rust te komen,” legt Nele Macharis, teamleider Kinderopvang 3WPlus uit.

Ook voor de begeleiders was het even aanpassen. “We hebben hen op voorhand de nodige tips gegeven en ze konden ook heel wat opsteken van de begeleider van het MPC die de hele tijd aanwezig was,” vervolgt Macharis. “Die opgedane kennis zal zeker nog van pas komen, want zowel tijdens onze zomerwerking als in de voor- en naschoolse opvang zijn kinderen die extra zorg nodig hebben, niet meer uitzonderlijk.”

Het initiatief kwam er dankzij projectsubsidies van de Vlaamse overheid. 3Wplus wil het project nu uitbreiden naar andere vakantieopvanginitiatieven. “We doen het stap voor stap en kijken of samenwerkingsverbanden met andere centra en organisaties haalbaar zijn. Als 3Wplus hechten we veel belang aan inclusie. Daarom willen we hier echt verder mee gaan.”