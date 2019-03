4 op de 10 bestuurders rijdt te snel langs wegenwerken

Agentschap Wegen en Verkeer controleerde afgelopen zomer in onze regio meer dan 30.000 wagens aan de wegenwerken op de E40 in Ternat en Affligem. In Ternat reden meer dan 10.000 wagens te snel (33%), in Affligem zelfs meer dan 17.000 wagens (45%). Dat terwijl er op hetzelfde moment arbeiders aan het werk waren vlak naast de rijbaan.

“Levensgevaarlijk voor zowel de bestuurders als voor de wegenwerkers. Daarom lanceren we een nieuwe campagne. Op de affiches prijken twee medewerkers van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de slogan ‘We zijn weg van jou’. Die zachte boodschap zet het menselijke aspect van de wegenwerven in de verf,” zegt minister Ben Weyts.

Naast de affiches langs wegen komen er ook radiospots en een online campagne. “We informeren en sensibiliseren, maar we gaan ook controleren. Alleen zo kunnen we hardleerse snelheidsduivels bestraffen en het aantal overtredingen terugdringen,” besluit Weyts.

De politie gaat de komende tijd de snelheid aan werfzones controleren met een mobiele superflitspaal, bemande voertuigen en mobiele trajectcontrole.