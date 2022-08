40 kinderen van Chiro Eppegem getroffen door bacteriële infectie: kamp stopgezet

Het kamp van Chiro Eppegem uit Zemst in Chiny is vervroegd stopgezet. Meer dan 40 van de 136 kinderen zijn ziek geworden door een bacteriële infectie.

“Dinsdag 9 augustus in de namiddag werden de eerste kinderen ziek en tegen de avond waren er meer dan 20 zieken. Het aantal klom vandaag op naar meer dan 40 zieke kinderen en ook enkele mensen van de leiding en kookploeg vertonen symptomen”, vertelt schepen van Jeugd in Zemst Tim Borteel. “De leidingsploegen hebben zeer correct en snel gehandeld en doen er alles aan om de situatie in goede banen te leiden. De kinderen die eerst ziek werden, zijn ondertussen al beter, maar voelen zich nog te zwak om de activiteiten te hervatten. Met het warme weer in aantocht, het aantal zieken en het feit dat de infectie zich nog verder kan verspreiden, besliste Chiro Eppegem om het kamp stop te zetten en iedereen te evacueren.” De gemeente Zemst zet twee bussen in om de kinderen vanavond in Chiny op te halen.