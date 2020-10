40-tal leerlingen Sint-Jozefinstituut Ternat in quarantaine

40 van de 750 leerlingen van het Sint-Jozefinstituut in Ternat zitten momenteel thuis in quarantaine. Zes leerlingen hebben positief getest op het virus. “Vorige week heeft een eerste leerling positief getest. Sindsdien gaat het snel. Leerlingen hebben elkaar wel niet in de klas besmet”, zegt pedagogisch directeur Annemie Vandaele.

September verliep goed in het Sint-Jozefinstituut Ternat, maar vorige week testte een eerste leerling van het zesde jaar positief. Daarna volgden er nog vijf. “Het zijn vooral oudere leerlingen die positief testen. Misschien is het toeval, maar zij hebben vaak een al iets uitgebreider sociaal leven in het weekend: de voetbalclub, de zwemclub of ze zoeken elkaar op en gaan op café. Mogelijk volgen ze daar niet altijd even nauwkeurig de maatregelen en raken dan besmet”, zegt Annemie Vandaele, pedagogisch directeur van het Sint-Jozefinstituut.

Intussen zijn ook leerlingen in andere jaren besmet. Een 40-tal leerlingen zit thuis in quarantaine. De school blijft voorlopig wel in code geel. “Wij beslissen daar voor alle duidelijkheid niet over. Het is de lokale crisiscel die een kleurcode voorlegt aan het departement onderwijs. Als we naar code oranje gaan, zal de ene helft van de leerlingen in de voormiddag naar school komen, de andere helft in de namiddag. Dan zijn er ook geen gemeenschappelijke pauzes, maar krijgen leerlingen na elk lesuur vijf minuten pauze”, zegt Vandaele.

Dat 'oranje' scenario wil de school vermijden omdat leerlingen dan opnieuw leerachterstand oplopen. Van ongerustheid is er nog geen sprake. “Het groeiend aantal leerlingen in quarantaine verhoogt wel de druk op de schoolorganisatie. Maar de cijfers zijn vergelijkbaar met die van scholen in de buurt. We handelen ook zeer snel. Besmette leerlingen en hoogrisicocontacten worden meteen uit de klas gehaald”, aldus Vandaele.