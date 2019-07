400 zwemmers in Neerpede

Met de warme temperaturen is een verfrissende duik welgekomen. Wie weet kan je dat straks permanent doen in Neerpedevijver in Anderlecht, vlakbij Dilbeek. Afgelopen weekend vond er een eerste zwemtest plaats. 400 mensen kwamen opdagen.

Waterratten konden zich vrijdag en zaterdag voor het eerst een duik nemen in de Neerpedevijver. “Er zijn ongeveer 400 mensen gekomen, iets minder dan we verwacht hadden," klinkt het bij medeorganisator Pool is Cool. "Veel mensen hebben afgezegd door de regen zaterdag, al heeft de bui maar even geduurd.”

Toch is Pool is Cool optimistisch over het experiment. De komende weken wordt alles geëvalueerd, zoals de waterkwaliteit en geluidsoverlast. Pas dan wordt beslist of de Neerpedevijver een permanente zwemvijver wordt. De gemeente Anderlecht lijkt gewonnen voor het idee. Enkele schepen kwamen zelf een duikje nemen.