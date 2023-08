43ste Hoebelfeesten blazen Boesteringenkermis nieuw leven in

De Hoebelfeesten vinden sinds een paar jaar plaats in een boomgaard in open lucht. “Dat komt door corona, evenementen mochten toen alleen in open lucht plaatsvinden,” weet Gerrit De Cock, voorzitter van de Hoebelfeesten. “Iedereen vond dat zo leuk en gezellig dat we dat zijn blijven doen.”

Zaterdagavond wordt er gedanst en gefeest, zondag kunnen sportievelingen hun hart ophalen. “Zondagochtend is er de Hoebelbike, een grote mountainbiketocht met drie verschillende afstanden.” Ook maandag staat er muziek op het programma en dinsdag wordt een oude traditie nieuw leven ingeblazen. “Dan is er de Boesteringenkermis, wat eigenlijk het prille begin van de Hoebelfeesten was,” zegt De Cock. “Dat zijn eigenlijk gerookte bakharingen die op de barbecue bereid worden. Drie jaar lang konden we dat door corona niet doen, maar door onze nieuwe locatie hebben we beslist de Boesteringenkermis weer op de affiche te zetten.”

Foto: archief