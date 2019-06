Bij een zwaar verkeersongeval op de Langestraat in Oetingen raakten 5 personen gewond. Gelukkig verkeerde niemand in levensgevaar.

Het ongeval gebeurde zaterdagavond, even na 18 u. 2 auto's kwamen om een nog onbekende reden met elkaar in botsing. In de ene wagen raakten 4 inzittenden, onder wie een baby gewond. De wagen kwam in de berm terecht en botste tegen een elektriciteitskast. In de andere wagen raakte ook 1 persoon gewond.

(Foto brandweerzone Vlaams-Brabant West)