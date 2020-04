5 graftekens in de Vlaamse Rand definitief beschermd als monument

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) beschermt vijf graftekens in de Vlaamse Rand definitief als monument. Het gaat om graven in Zaventem, Vilvoorde, Machelen en Beersel.

In Zaventem worden het grafteken voor de familie Quitmann aan de ingang van het kerkhof en dat van de industriefamilie Feldheim beschermd als monument. In Machelen gaat het om de grafkapel voor de familie Rittweger. In Vilvoorde krijgt het grafteken voor het gezin Moreau-Deneve bescherming en in Beersel dat van Lasserre.

“Ik ben verheugd dat ik de beschermingsprocedure voor vijf unieke graftekens uit de negentiende eeuw en de eerste helft van de twintigste eeuw kan afronden met een definitieve bescherming”, reageert minister Diependaele. “Terwijl de negentiende eeuw een bloeiperiode voor de grafkunst was, wordt het interbellum gekenmerkt door democratisering en standaardisering. Toch werden ook tijdens het interbellum nog uitzonderlijke en unieke graftekens gemaakt. Dankzij het onderzoek van Onroerend Erfgoed zijn nu ook topstukken uit die periode beschermd. De bescherming past binnen het project van de evaluatie van het bouwkundige erfgoed in de Vlaamse rand rond Brussel.”

Foto: Joeri Mertens