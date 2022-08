Een twintiger uit Asse is door de correctionele rechtbank van Brussel veroordeeld tot vijf jaar voor poging tot doodslag. Eind vorig jaar loste hij in een dronken bui een schot in een snackbar in Asse. Zijn naam duikt ook op in het dossier van een dodelijke politieachtervolging. De man moet voorlopig niet naar de gevangenis, sinds de dodelijke crash zit hij wel thuis onder elektronisch toezicht.

5 jaar cel voor dronken schietpartij in snackbar in Asse

De beklaagde moest voor de rechter verantwoorden omdat hij in december 2021 in een snackbar in Asse stomdronken een schot had gelost met een vuurwapen toen hij door de uitbater en een klant beticht werd van diefstal. Het schot schampte gelukkig af en niemand raakte bij het incident gewond. Op het proces probeerde de advocaat van de man de feiten te nuanceren. “Dit was een enorme stommiteit”, pleitte hij. “In dit dossier heeft hij niet gericht geschoten. Bovendien wist hij niet dat het wapen geladen was en is er dus geen sprake van een poging doodslag.”

De rechtbank was het niet eens met die visie en verklaarde de twintiger maandag schuldig aan poging tot doodslag en verboden wapenbezit. “Dit was potentieel levensbedreigend geweld”, oordeelde de rechter. “De beklaagde heeft wel degelijk doelbewust gericht en geschoten. Een effectieve straf van vijf jaar is de enige gepaste straf.”

Intussen loopt er nog een gerechtelijk onderzoek tegen de beklaagde, die in maart betrokken was bij een dodelijke politieachtervolging. Na een oproep van familiaal geweld in Asse, was de verdachte samen met enkele vrienden op de vlucht geslagen in een auto. Een patrouille merkte het voertuig op, waarna er een achtervolging ontstond. De bestuurder reed richting Brussel en dook er aan hoge snelheid de tunnels in. In de Leopold II-tunnel wilde hij een afslag nemen, maar hij miste zijn bocht en raakte de middenberm. De wagen ging meermaals over de kop en werd totaal verhakkeld. Een van de passagiers stierf ter plekke, de bestuurder en twee andere inzittenden, waaronder de verdachte van het intra-familiaal geweld, raakten gewond.

Ondanks zijn veroordeling tot vijf jaar cel, zal de man zijn straf voorlopig niet moeten uitzitten in de gevangenis. Door zijn verwondingen die hij opliep bij de dodelijke politieachtervolging, zit de man thuis met een enkelband.