5 jaar cel voor Hallenaar die jarenlang buurjongen misbruikt

De vijftiger misbruikte zijn buurjongen vanaf zijn 9e, tot het kind in het derde middelbaar zat. Daarenboven maakte hij ook beelden met verborgen camera’s van het slachtoffer en zijn vrienden en bezat hij een enorme collectie kinderpornografisch materiaal. Het misbruik startte in 2012, toen de man op woensdagen van thuis begon te werken. De beklaagde had een goeie band met de ouders van de jongen en die zagen er dan ook geen graten in toen de man voorstelde om het kind telkens op te vangen en te begeleiden met zijn huiswerk. In de loop der maanden bouwde hij op die manier een vertrouwensband op met de jongen, om uiteindelijk over te gaan tot seksueel misbruik. Het begon met spelletjes waarbij hij de jongen ongepast aanraakte, maar de man ging steeds verder en verder. Zo moest de jongen onder andere toekijken hoe de man zichzelf bevredigde terwijl hij betast werd. In ruil kreeg de jongen geschenken zoals smartphones en computermateriaal. De vijftiger had zijn buren ook zover gekregen dat de jongen af en toe mocht overnachten, maar ook toen werd het kind misbruikt.

Het is pas in 2019 dat de feiten stopten, toen het slachtoffer een verborgen camera in een wc aantrof. Maanden later begon de jongen het hele verhaal te vertellen, waarna een onderzoek werd gestart bij het parket van Halle-Vilvoorde. Dat resulteerde in februari vorig jaar in een huiszoeking bij de verdachte, die werd opgepakt. De politie vond een hoop kinderpornografisch materiaal dat was opgeslagen op USB-sticks en externe harde schijven, maar zijn echtgenote en zoon stootten op extra verborgen materiaal en brachten alles binnen bij de politie. Toen speurders alles bekeken, bleek dat de vijftiger niet alleen zijn buurjongen stiekem had gefilmd, maar ook beelden had gemaakt wanneer diens vrienden op bezoek kwamen en ze naar het toilet of de badkamer gingen. Geconfronteerd met al het bewijsmateriaal gaf de verdachte de feiten uiteindelijk toe.

De man werd tijdens het onderzoek door een gerechtspsycholoog omschreven als een kernpedofiel, maar de verdediging had op het proces aangedrongen op een straf met probatie-uitstel. Zijn advocaat haalde aan dat de vijftiger al op eigen houtje was begonnen met een therapie bij I.T.E.R. (Centrum voor Preventie, Begeleiding en Behandeling van Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag, nvdr.) en dat de man schuldinzicht had gekregen. De rechtbank vond een straf met volledig probatie-uitstel echter een brug te ver. Volgens de rechters had de beklaagde zich immers schaamteloos vergrepen aan zijn buurjongen en op grove wijze misbruik gemaakt van het vertrouwen dat de ouders van de jongen in hem hadden gesteld. De rechtbank sprak dan ook een gevangenisstraf van 5 jaar uit, maar verleende wel uitstel voor twee van die vijf jaar, op voorwaarde dat de vijftiger zich psychiatrisch laat behandelen en geen contact heeft met minderjarigen.