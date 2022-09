55 magistraten worden opgesloten in gevangenis van Haren

Dit weekend laten 55 magistraten zich vrijwillig opsluiten in de nieuwe gevangenis van Haren. Twee dagen lang zullen ze ervaren wat het is om in een gevangenis te leven. “Enerzijds kan het gevangenispersoneel zich voorbereiden op de echte ingebruikname van de gevangenis op 30 september. Anderzijds krijgen magistraten inzicht in het dagelijkse leven van gedetineerden en hoe het er aan toe gaat in een gevangenis”, reageert vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne.