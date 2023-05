600 leerlingen niet aanwezig op Zaventemse school: "Ook twee leerkrachten afwezig"

600 van de in totaal 1.400 leerlingen van de ZAVO-school in Zaventem zijn vandaag niet naar school gekomen. Dat bevestigt directeur Kurt Gommers. Na de dodelijke vechtpartij van vrijdag in het station van Zaventem en onlineberichten over wraakacties, was er ongerustheid bij heel wat ouders en leerlingen die in de gemeente schoollopen.