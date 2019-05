De bib van Sint-Pieters-Leeuw wilde laten zien dat een bibliotheek een ontmoetingsplaats moet zijn voor alle leeftijden en legde daarom gisteren de kinderen in de watten. Ze konden deelnemen aan een hele reeks workshops, een theatervoorstelling bijwonen, knutselen en allerlei spelletjes spelen. Ook Ketnet-Held Dempsey was er voor een meet and greet met z’n jonge fans. Met 700 bezoekers was de eerste editie meteen goed raak.

Foto: Annelies Peeters