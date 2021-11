800 Pajotten griezelen voor het goede doel

Dit weekend kon je op verschillende plaatsen opnieuw griezelen, want de Halloweenhype waait almaar meer over naar ons land. Kinderen trekken van deur tot deur voor ‘trick or treat’ en verenigingen organiseren Halloweentochten. In Pepingen is de griezelige wandeling intussen een traditie die in het teken van het goede doel staat.