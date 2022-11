82-jarige jockey Marcel Martens uit Sterrebeek blijft koersen

Marcel Martens is 82 jaar en heeft er een indrukwekkende carrière als jockey opzitten. De hippodroom van Sterrebeek was zijn speeltuin. Ondanks zijn gezegende leeftijd won Marcel deze zomer nog wedstrijden.

Marcel Martens uit Sterrebeek won meer dan 3.000 paardenkoersen. Hij erfde de paardenmicrobe van zijn vader. “Vader had paarden en zo rolden mijn broers en ik erin.” Martens begon zijn carrière in de monté, een onderdeel van de drafsport, maar al snel evolueerde hij naar sulky, waarbij de jockey het paard aandrijft in een wagentje met twee wielen.

“In Sterrebeek hebben we veel koersen gewonnen. Ik had toen 30 paarden en behaalde altijd de top-10,” vertelt Marcel. “Rijk werden we niet van de paardenkoers, maar we hadden een goed leven en vooral veel plezier.” In zijn hoogdagen reed Marcel tot 700 wedstrijden per jaar en leidde hij tot 35 paarden op. Als prof kon hij met die wedstrijden zo’n 5 miljoen Belgische frank aan prijzengeld binnenrijven.

Na de sluiting van de hippodroom van Sterrebeek en een ziekte, doet Marcel het nu rustiger aan. Al zit hij toch graag nog eens in de sulky en koerst hij nog in Frankrijk. Zo won hij deze zomer nog twee koersen.

Een portret van Marcel Martens zie je in RINGtv Sport.